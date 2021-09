Foire de Châlons-en-Champagne : les vendeurs retrouvent le sourire

Ils attendaient ce jour depuis un an et demi. Les démonstrateurs, les vendeurs ambulants, les exposants qui travaillent dans les foires ont enfin eu le feu vert. Et à quelques heures du coup d'envoi, la foire de Châlons-en-Champagne (Marne) est en ébullition. Il faut débarquer les palettes, accrocher les toiles des stands... Tout doit être parfait pour vendredi. En 2020, la pandémie avait eu raison de l'événement. Alors, il n'est pas question de louper le coche. Après un an sans activité, des forains retrouvent enfin leur quotidien. C'est le cas notamment de Nadine Djennet qui semble très heureuse. Un peu plus loin dans les halles des artisans, Éric et Danielle installent leurs stands. Pour cette entreprise locale d'aménagement, l'événement est une vitrine indispensable. "Si la foire n'existe pas, je pense qu'on ne serait pas là. C'est quand même au moins 50% de notre chiffre d'affaires". Après quatorze ans de foire, le couple a la recette. En deux à trois mouvements, tout est prêt. À l'entrée, le commissaire général fait un dernier tour des exposants. Cette année, malgré la situation sanitaire, Bruno Forget est confiant. "La foire est très importante pour les centaines d'exposants. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Elle participe à la notoriété, va mettre en avant les atouts et stimuler des initiatives. C'est fertile pour le territoire. Quand il n'y a pas la foire, tout ça manque clairement". La foire de Châlons-en-Champagne s'étale sur dix jours et devrait attirer près de 200 000 visiteurs.