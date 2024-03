Fonction publique : comment faire des économies ?

Ils travaillent notamment dans la police, dans l’armée ou dans les hôpitaux. Selon l’INSEE, la France compte 59 000 fonctionnaires de plus en 2023, soit plus de six millions d’agents. Et cela n’est pas fini, la tendance est à l’embauche. Selon Bercy, cette année, plus 2 600 policiers et gendarmes, près de 2 000 greffiers et magistrats, 580 postes au ministère des Armées et des centaines de soignants. Des agents publics plus nombreux et qui coûtent plus cher. Les deux hausses de salaires en deux ans et des primes pouvoir d’achat, se sont élevées à quatorze milliards d’euros pour l’État. Pour autant, il n’est plus question de supprimer des fonctionnaires. Après l'élection d’Emmanuel Macron, 20 000 ont disparu, après la crise des Gilets jaunes, la tendance s’est inversée. Avec 88 fonctionnaires pour 1 000 habitants, la France n’est pas le pays le plus administré d’Europe. La Norvège ou le Danemark en ont quasiment le double. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Souary, P. Limpens