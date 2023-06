Fonctionnaires : ce qui va changer pour les petits salaires

À la mairie de Vénérieu, Marie Cinquin, s'occupe de tout : le courrier, les demandes administratives et les permis de construire. Elle est indispensable au fonctionnement de cette petite commune d'à peine 900 habitants. Avec Nadège Hembert, elles sont secrétaires de mairie depuis cinq ans. Elles sont payées 1 700 euros nets par mois. Elles ont déjà été augmentées l'année dernière. Au 1er juillet, elles le seront à nouveau, de quelques dizaines d'euros. Le maire aimerait les augmenter plus. Mais avec un budget de 300 000 euros par an, la commune n'en a pas les moyens. Les fonctionnaires d’État et de l'hôpital vont aussi voir leurs salaires augmenter : 47 euros de plus par mois, pour un professeur des écoles payé aujourd'hui 2 037 euros, 58 euros pour une aide-soignante à 2 238 euros, selon les chiffres du ministère. À la mairie de Verneuil-sur-Seine, Tatiana Delavllée, est secrétaire. Pour elle, il y a urgence à augmenter davantage les rémunérations. Dans la commune, comme ailleurs, les 180 agents pourront bénéficier d'une prime exceptionnelle, pouvant aller jusqu'à 800 euros. Elles seront versées à l'automne prochain TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Hadj-Bouziane, J. Chubilleau