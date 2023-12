Fonctionnaires : font-ils tous 35h par semaine ?

Les espaces verts de Bonneuil-sur-Marne, cela fait 20 ans que Gilles s’en occupe. Il gagne 1 780 euros nets par mois et travaille en moyenne 34 heures par semaine sur l’année, soit moins que les 1 607 heures par an, demandées par l’État à chaque fonctionnaire territorial, un rythme de travail auquel Gilles est attaché. Si Gilles fait un peu moins de 1 607 heures par an, c’est grâce au maire de Bonneuil-sur-Marne. Son bras de fer avec l’État, il l’assume. Pour l'élu, le temps de travail doit absolument rester un argument pour attirer les talents dans la fonction publique. Le combat du maire, Ben, agent en charge de la propreté, y est particulièrement sensible. Avec une poignée d’autres communes, Bonneuil-sur-Marne est dans le viseur d’un récent rapport de la Cour des comptes. Et selon les sages de la rue Cambon, la fonction publique territoriale n’est pas la seule à ne pas respecter la règle des 35 heures. Les ministères de l’Intérieur, de l’Économie, de l’Enseignement supérieur, sont aussi pointés du doigt. TF1 | Reportage N. Gandillot, F. Le Goïc, F. Maillard