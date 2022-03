Fonctionnaires : les salaires revalorisés avant l'été

Qui est vraiment concerné par une hausse générale des salaires des fonctionnaires ? Tous sans exception selon le ministère : les soignants de la fonction publique hospitalière, les enseignants, les agents municipaux ou départementaux, les policiers et les militaires. Quelle augmentation ? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais 1% semble être le minimum et 4% le maximum puisqu'il s'agit de l'inflation prévue cette année. Ce professeur de mathématiques au collège Louis Blériot à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Marian Petitfils, a calculé ce que cela donnerait pour lui. "Aujourd'hui, mon salaire est de 2 432 euros brut par mois. Si le point d'indice était revalorisé à hauteur de 1%, cela représenterait 24 euros brut par mois. Si on était à 4% de revalorisation du point d'indice, c'est ce qui est l'inflation, on serait aux alentours de 97 euros brut par mois supplémentaire", estime-t-il. Une hausse générale du point d'indice serait une première depuis 5 ans. Pour Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au BDO France, ce sera un rattrapage. "Beaucoup de ces fonctionnaires travaillent plutôt dans les centres-villes donc souvent un logement proche des villes, proche des centres, dans des moments où les prix ont explosé l'immobilier. Et quand on voit au niveau de leur poste de dépense, le logement a vraiment entamé leur pouvoir d'achat depuis 10, 15 ans", explique-t-elle. Combien cela coûterait aux finances publiques ? Selon le gouvernement, l'hypothèse la plus basse, 1% de hausse revient à 2 milliards d'euros supplémentaires. TF1 | Reportage P. Gallaccio, H. Massiot