Fonctionnaires : une revalorisation satisfaisante ?

Antoine et sa collègue Elsa sont enseignants dans un collège à Saint-Denis, en région parisienne. Antoine est professeur de physique-chimie. Il touche 1 800 euros net par mois, mais il gagne 700 euros de prime, car il fait des heures supplémentaires. Dès le 1er juillet, il sera augmenté de 50 euros. Bénédicte, elle, est agent municipal. Elle touche 1 350 euros, gagne 350 euros de prime et sera augmentée de 40 euros. Quant à Christophe, qui est jardinier, il touchera 35 euros de plus par mois. Cela représente une bonne nouvelle certes, mais très éloignée de ce qu'attendait Antoine. Selon lui, il manque la reconnaissance des études qu'ils ont faites pour devenir enseignants. Cette augmentation de 3,5% est également insuffisante pour Elsa. "Ça ne compense même pas le gel de l'indice des fonctionnaires depuis plus de dix ans", précise-t-elle. Tous les deux ans, en moyenne, ces fonctionnaires sont augmentés automatiquement à l'ancienneté. L'augmentation sera versée fin juillet ou fin août et sera rétroactive au 1er juillet. TF1 | Reportage F. Chadeau, P. Mislanghe, G. Aguerre