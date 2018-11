Comment fonctionne le chèque énergie ?

Chaque année, l'État envoie un chèque de 150 euros aux foyers les plus modestes. C'est une sorte de bon à utiliser auprès de son fournisseur d'énergie pour payer sa facture. Ceci concerne 3,7 millions d’entre nous qui ont un revenu inférieur à 7 700 euros par an. Dès 2019, ce chèque passera de 150 à 200 euros. Le gouvernement souhaiterait en faire bénéficier davantage de personnes, mais aussi changer son fonctionnement en le simplifiant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.