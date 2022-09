Fonds marins de Méditerranée : quel coup de chaud !

C'est une espèce emblématique de la Méditerranée : les gorgones dont les couleurs vives varient du jaune au pourpre. Au large de Marseille, 90% des coraux sont morts. Les gorgones sont devenues grises comme calcinées, décimées par le réchauffement de l'eau. Six degrés de plus que la normale en moyenne pour atteindre dans certaines zones 30 degrés à 30 mètres de fond. Plongeuse et biologiste, Solène Basthard-Bogain a donné l'alerte la semaine dernière. Avec son association de défense de l'environnement, elle organise des expéditions pour tenter de comprendre. À chaque plongée, les chercheurs réalisent des relevés de températures, prennent des photos et prélèvent des échantillons de coraux sains et nécrosés entre 20 et 40 mètres de profondeur. Souvent, un simple coup d'œil suffit pour distinguer les individus mal-en-point et ceux définitivement morts. De retour à quai, les biologistes mesurent l'étendue des dégâts. Les prélèvements sont congelés dans l'azote liquide. Ils seront ensuite analysés en laboratoire. L'objectif est de comprendre pourquoi quelques rares spécimens ont survécu. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Marcellin