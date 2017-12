Que font les ados quand ils sont sur les réseaux sociaux ?

Très actifs sur les réseaux sociaux, les ados peuvent rarement se passer de leurs smartphones. Ils se connectent très souvent pour parler avec des amis ou regarder leur fil d'actualité. En général, une personne passe cinq ans et quatre mois sur les réseaux sociaux, au cours de sa vie. Chez les ados, c'est parfois plus long. Parmi les réseaux sociaux existants, Snapchat est le plus utilisé par les jeunes. Il se place devant Instagram, Twitter et Facebook. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.