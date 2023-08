Fonte des glaces : des inondations spectaculaires en Alaska

En Alaska, la rivière déchaînée a rongé la berge, emportant avec elle une maison sous le regard des habitants impuissants. Juste à côté, un autre bâtiment rouge tient encore debout, grâce à quelques piliers qui résistent encore. Au même endroit, à Juneau, la capitale de l'Alaska, la rivière en crue a déraciné de nombreux arbres. Plus de quinze mètres de rivage ont disparu en quelques heures. Au total, deux bâtiments ont été détruits, plusieurs endommagés. Aucune victime n'est à déplorer, car les habitants ont pu s'éloigner des rives à temps. Jamais l'eau n'était montée si haut à cet endroit. En cause, des pluies récentes, de grosses quantités de neige tombées l'hiver dernier et surtout un glacier qui fond à une vitesse record en Alaska. En quelques années, il a reculé de plusieurs centaines de mètres, comme en témoigne une pancarte indiquant son niveau en 2011. Ce type de crue pourrait bien se multiplier dans les années à venir, car la moitié des glaciers de la planète devrait disparaître d'ici la fin du siècle. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien