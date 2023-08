Fonte des glaces : le lac qui menace Tignes

Les habitants de Tignes ont les yeux rivés vers les sommets. Juste au-dessus d'eux, le glacier de la Grande Motte fond de plus en plus vite. Avant, le paysage était recouvert de glace. À cause de la fonte, les eaux se sont accumulées au point de créer un lac, en 2019. Son volume a dépassé les 150 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 600 piscines olympiques. Ce bassin est une menace. Les eaux peuvent s'écouler sous la glace et ruisseler jusqu'à Tignes, 800 mètres plus bas. Dans la station, habitants et commerçants suivent la situation de très près. Pour protéger la commune, la mairie a décidé de vider le lac. Depuis juillet 2023, des pelleteuses creusent un long chenal à 2 800 mètres d'altitude afin d'évacuer l'eau de l'autre côté de la vallée. Avec l'augmentation des températures, les autorités veulent aller plus loin. "On va encore diminuer le volume du lac. Et à l'issue de l'été, donc entre le début de l'été et la fin de l'été, on sera passé de 150 000 mètres cubes à 20 000 mètres cubes", affirme David Etcheverry, ingénieur. Aujourd'hui, la commune de Tignes n'est plus en danger, mais les scientifiques restent vigilants. À cause de la fonte des glaciers, des dizaines d'autres lacs vont se former dans les Alpes. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand