Fonte des glaces : une passerelle emportée par les eaux

Dans le massif de la Vanoise, un torrent s'est transformé en cascade au débit intense. L'eau charrie tout sur son passage. Une passerelle très fréquentée permettait au randonneur de traverser. Il n'en reste plus rien. Ce dimanche 20 août, la boue a tout emporté. Des dizaines de randonneurs se sont retrouvés coincés pendant plusieurs heures. Depuis hier, les gardes du parc aménagent un nouveau chemin avec de la corde. À cause de la canicule, les glaciers de la Vanoise fondent plus vite. Le niveau des torrents, en aval, peut doubler. Autre risque, avec la chaleur, les poches d'eau se multiplient. Ces petits lacs peuvent se vider d'un coup. Il est encore trop tôt pour savoir si une poche d'eau s'est déversée sur la passerelle. Mais sur les chemins, les chaleurs inquiètent. Un couple habite juste à côté du torrent. Il y a une semaine, leur sous-sol avait déjà été inondé. Ils voient la fonte des glaciers s'accélérer. Avec 30 degrés annoncés à 1 500 mètres d'altitude jusqu'en milieu de semaine, les secours appellent à la grande prudence. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand, S. Reine