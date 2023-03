Fonte des glaciers : La Plagne va démonter une partie du domaine skiable

Aujourd'hui, les skieurs profitent du glacier de la Chiaupe, mais plus pour longtemps. À la Plagne, c'est le point le plus haut, à 3 250 mètres d'altitude. Ceux qui connaissent la Plagne depuis des années remarquent que chaque année, il y a de moins en moins de neige. L'endroit est vraiment touché par le réchauffement climatique. La hausse des températures a des effets concrets, visibles sur les lieux. Les glaciers perdent de cinq à dix mètres par an. Des crevasses apparaissent. Jean-Paul Montmayeur, directeur adjoint du service des pistes à la société d'aménagement de la Plagne, le constate tous les jours. Les pylônes des remontées mécaniques reposent sur du permafrost, un sol qui est censé ne jamais dégelé. Avec le réchauffement climatique, les structures commencent à bouger. L'endroit n'est plus exploitable au niveau des remontées mécaniques et des pistes de ski. Par conséquent, les installations d'une bonne partie du domaine vont être démontées cet été. Il s'agit d'une dizaine de bâtiments, de trois remontées mécaniques, de 600 mètres de câble et de trois pistes de ski. TF1 | Reportage M. Rio, C. Gerbelot, S. Fargeot