Food trucks : faux emplacements, vraies arnaques !

Pour Aderrahmane Ajmik, restaurateur, les Jeux représentaient une opportunité en or de faire fructifier son commerce, avec une promesse, un emplacement en plein cœur du Village olympique. Si Aderrahmane y a cru, c'est parce que l'arnaque est parfaitement rodée. Après un premier contact par téléphone, on lui annonce que son dossier est retenu et il reçoit un contrat. Même l'adresse mail semble crédible. Elle reprend le nom d'une personne qui travaille dans l'organisation des Jeux olympiques. Mais pour réserver son emplacement, Aderrahmane doit payer un acompte. Là aussi, le document semble authentique, mais c'est l'insistance de son interlocuteur qui va le faire douter. D'autres ont été moins prudents que lui. En décembre 2023, Joël est contacté par les mêmes escrocs et débourse plus de 10 000 euros pour réserver son emplacement. Aujourd'hui, ce type d'arnaque commence à être connu par les food trucks qui sont de plus en plus vigilants malgré les bénéfices potentiels. Selon nos informations, plus de 100 victimes ont été recensées en France, pour des sommes allant de 5 000 à 20 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Chieze, C. Chevreton, C. Bayle