Foot : les chiffres fous des transferts

C'est un chiffre-record, 41 milliards d'euros, le montant brassé sur le marché des transferts entre 2011 et 2020. Les clubs les plus dépensiers de la décennie sont Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone. Le PSG est quatrième. "Cette inflation galopante est liée à plusieurs facteurs. Évidemment la hausse des droits télés, mais aussi avec l'arrivée d'un certain nombre de d'États souverains qui ont utilisé le sport comme un outil de diplomatie sportive", explique Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport & Cycle. Sans surprise, les grandes équipes européennes occupent les 30 premières places. À elles seules, en dix ans, elles ont déboursé plus de 19 milliards d'euros en indemnité de transfert. Ce sont les footballeurs brésiliens comme Neymar qui ont été les plus recrutés en dix ans, plus de 15 000 transferts. Les Argentins occupent la deuxième place, suivis par les Britanniques à la troisième place. Les Français, eux, sont quatrièmes. Kylian Mbappé reste le joueur tricolore le plus cher de l'histoire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.