Football : coup de sifflet final pour Noël Le Graët

Après onze ans de mandat à la tête de l'institution française, Noël Le Graët a annoncé son départ ce mardi matin au Comité exécutif. Contacté, le dirigeant a refusé toutes nos demandes d'entretien. Mais nous avons pu échanger avec son avocat sur son état d'esprit. "Une part de lui est en colère. Il est poussé à démissionner par une bulle médiatique créée de toute pièce par cette ministre, pour des raison qu'on découvrira sans doute un jour mais non pas par rapport à la réalité d'un dossier, qui est vide", déclare Me Thierry Marembert. Noël Le Graët va poursuivre en diffamation la ministre des Sports. Elle demandait depuis des mois son départ et avait diligenté un audit pour enquêter sur des accusations de harcèlements moral et sexuel. Le dirigeant de la FFF aurait eu des "comportements inappropriés (...) vis-à-vis des femmes". TF1 | Reportage C. Abel, D. De Araujo, J. Chubilleau