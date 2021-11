Football féminin : la troublante agression d'une joueuse du PSG

Kheira Hamraoui, joueuse du Paris Saint-Germain est frappée à coup de barre de fer en présence de sa coéquipière, Aminata Diallo. Les enquêteurs ont interpellé cette dernière mercredi matin à son domicile pour l'interroger. Elle vient tout juste de sortir de garde à vue, faute de preuves suffisantes. Mais la police explore toujours la piste d'une rivalité entre les deux joueuses. Le club de foot lui se dit prêt à coopérer et espère rapidement retrouver de la sérénité. Alors, que s'est-il passé ? Le jeudi 4 novembre, les deux joueuses participaient à un dîner organisé par le Paris Saint-Germain. Sur le retour, Aminata Diallo conduit, avec à bord Kheira Hamraoui et une autre joueuse déposée sur le trajet. Plus tard, près du domicile de la victime, deux individus cagoulés les arrêtent et frappent Kheira Hamraoui uniquement aux jambes avec une barre de fer, avant de prendre la fuite. Aminata Diallo quant à elle, aurait été menacée, mais pas violentée. Le mardi 9 novembre face au Real Madrid, c'est Aminata Diallo qui joue à la place habituelle de sa coéquipière blessée. Alors, Aminata Diallo a-t-elle commandité l'agression ? Les enquêteurs prennent l'affaire très au sérieux. La suite dans la vidéo ci-dessus.