Le football est-il en train de devenir un sport mixte ?

Jusqu'à l'âge de 13 ans, garçons et fille peuvent jouer ensemble dans la même équipe. Mais dès l'adolescence cette mixité disparaît totalement. Sept fédérations sportives mènent actuellement une réflexion pour créer le premier championnat mixte. Et certaines règles pourraient changer pour favoriser la mixité sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.