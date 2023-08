Forbach : une femme affirme avoir été séquestrée depuis 2011

Les policiers entrent dans un immeuble à six heures ce matin et interpellent un homme au saut du lit. Un ressortissant allemand est accusé par sa femme de l’avoir séquestré, violé et torturé pendant douze ans. Dans la nuit, son épouse, 53 ans, a appelé à l’aide en composant le numéro de la police allemande, qui transmet l’information aux autorités françaises. À leur arrivée, les policiers la retrouvent sur son lit, aucune trace de sang, aucune entrave. Elle a un téléphone à portée de main. Elle est aussitôt emmenée à l’hôpital. Placé en garde à vue. Son mari, lui, nie les sévices et présente une tout autre version. Sa femme serait atteinte d’un cancer, un état de santé dégradé, dont il avait informé les voisinages. Le couple, discret, vivait en France depuis douze ans. En 2019, la police était déjà intervenue à leur domicile pour tapage, mais n’avait alors rien révélé de suspect. L’enquête a été confiée à la brigade criminelle de Metz, qui devra confronter les versions, la garde à vue du mari a été prolongée de 24 heures. TF1 | Reportage B. Guenais, G. Gruber, J. Rieg-Boivinséques