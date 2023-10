Forcené des Cévennes : le père et la sœur de Valentin Marcone se confient

Cela fait deux ans qu'il tente de comprendre comment son fils a pu tuer deux personnes. Il le dit lui-même, c'est indéfendable, mais il ne veut pas l'abandonner. Frédéric Marcone raconte pour la première fois devant les caméras cette journée du 11 mai 2021., où la compagne de son fils l'appelle, en état de choc. Valentin Marcone, 29 ans, est employé dans une scierie du Gard. Il vient d'abattre son patron Luc Teissonnière, 55 ans, et son collègue, Martial Guérin, 32 ans. Il s'enfuit et se cache dans les bois. Environ 300 gendarmes sont mobilisés. Son père les a aidés en enregistrant un message audio diffusé par hélicoptère. Le troisième jour de sa cavale, Valentin se rend. Sans le défendre, son papa cherche des explications. Son fils affirme qu'il était en conflit avec son patron. Le matin du drame, il aurait surpris une discussion sur son potentiel licenciement. Ce différend, il en avait parlé avec sa sœur Elsa Marcone. Derrière les barreaux, il confie ses regrets à son père et dit vouloir présenter ses excuses aux familles des victimes. Les experts psychiatriques ont conclu que Valentin Marcone était responsable de ses actes. Poursuivi pour assassinat, c'est-à-dire, meurtre avec préméditation, il risque la prison à perpétuité. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Gatineau, F. Moncelle