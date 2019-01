Forces de l'ordre : le LBD en question

Les lanceurs de balle de défense sont utilisés depuis plus de vingt ans pour maintenir l'ordre lors des manifestations. L'Hexagone et l'Espagne sont les seuls pays d'Europe à équiper ses policiers avec ce type d'arme. Des victimes et des associations de défense des droits de l'Homme demandent la suspension de leur utilisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.