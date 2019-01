Forces de l'ordre : une arme en question

L'homme blessé lors des manifestations de samedi dernier à Bordeaux, a été vraisemblablement visé par un tir de LBD ou lanceur de balle de défense. Cette arme dite de "force intermédiaire" est soumise à une réglementation très stricte. Selon le patron de la Police nationale, son utilisation doit répondre au principe de nécessité et de proportionnalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.