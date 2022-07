Forêt : comment éviter les mégafeux

Le massif des Landes appartient à 92% à des propriétaires privés comme Sophie Gaston. Elle possède 500 hectares de forêt qu’elle doit nettoyer régulièrement. Sophie est aussi sylvicultrice. Elle tire ses revenus de la vente des pins. Entretenir le massif, c’est protéger son activité. Pour lutter contre les incendies, la forêt des Landes est équipée de 18 tours de guets. Au sommet, des caméras rotatives scrutent le massif 24 heures sur 24. À la moindre fumée, les pompiers interviennent. Plus de 42 000 kilomètres de chemins d’accès pour les pompiers quadrillent aussi la forêt. Un réseau unique. La rapidité d’intervention est un des facteurs les plus importants dans un incendie. Une organisation de la forêt mise en place après le grand incendie de 1949. Il aura fallu attendre plus de 70 ans pour revoir un feu de cette ampleur. Malgré l’organisation des forêts, ces grands incendies pourraient être plus fréquents avec le réchauffement climatique. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira