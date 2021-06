Forêt de Sénart : que faire contre les coupes de bois illégales ?

Des bruits de tronçonneuse incessants envahissent de plus en plus le quotidien des habitants de Quincy-Sous-Senart dans l'Essonne. Le mois dernier, l'une d'elles a filmé une vidéo en tête de cet article. La preuve, selon elle, d'un abattage massif des arbres de la forêt. Un autre résident atteste, lui aussi, de ces coupes quasi industrielles. Des photos de troncs entiers coupés et entassés ont été prises par des riverains. Ce massif forestier appartient à deux propriétaires privées qui ont décidé d'exploiter le bois sans aucun accord de la municipalité. "Janvier 2019, cette forêt subit des coupes d'arbre de façon illégale. Le but est très simple, c'est lucratif parce que ce bois est vendu", a expliqué la maire de la ville, Christine Garnier. Le code de l'urbanisme est très clair. Si les propriétaires ont le droit de couper les arbres chez eux, dans certains espaces, la coupe est réglementée. Or, ce massif est situé dans un espace boisé protégé. Depuis 2 ans, la maire se sent démunie. "Nous n'avons pas le droit d'entrer sur ce terrain. J'alerte les services de l'Etat, j'alerte les associations, et ça ne bouge pas", déplore-t-elle. La maire a également tenté plusieurs fois de joindre les propriétaires qui refusent de lui répondre.