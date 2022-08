Forêts brûlées : rien ne se perd, tout est récupérable

L'incendie s'est largement propagé dans la plantation de Jacques Hazera, sylviculteur à Belin-Béliet en Gironde. Le feu est passé sur 191 hectares, sur une totalité de 213 hectares. Mais le feu n'a pas tout détruit sur son passage. Par conséquent, cet exploitant forestier va pouvoir sauver une grande partie de son bois. Mais c'est une course contre la montre, car une fois brûlé, le bois risque de pourrir sur pied. Dans la matinée de ce jeudi 25 août, le sylviculteur a rendez-vous avec un négociant. À cause d'une pénurie mondiale, le prix du bois des Landes a doublé ces dernières années. L'objectif aujourd'hui est d'obtenir le meilleur tarif pour cette matière première, qui est immédiatement disponible. Tout est récupérable dans le bois brûlé. Dans une scierie à Ygos, dans les Landes, rien ne se perd. C'est ici que tous les bois de forêt, incendiés l'été dernier, ont été traités. Y compris les parties les plus abîmées, comme l'écorce ou les branches brûlées. Dès que l'incendie de Landiras II sera déclaré complètement éteint, la préfecture va donner son feu vert. Le grand abattage pourra alors commencer. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau