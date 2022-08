Forêts d'Afrique : les trésors cachés du continent

Dans une épaisse forêt guinéenne, peuplée de légendes, se cache un trésor. À 1 000 mètres d’altitude, rugissent les cascades spectaculaires du Fouta Djalon. Les découvrir se mérite pas après pas. Des cascades impressionnantes de 60 mètres de haut pour une baignade magique. Mais depuis 2001, le site est menacé par la déforestation. Comment protéger la forêt et les espèces qui y vivent ? En Tanzanie, sur les traces des chimpanzés qui étaient comptés à 2 millions, il y a un siècle. Il n’en reste plus que 340 000. Dans le parc national de Gombe Stream, les primates sont protégés. L’homme partage 98% de ses gènes avec les chimpanzés. Ingénieux, ils le sont surtout quand il s’agit de manger et trouver des termites. Victimes du braconnage, ces primates sont menacés d’extinction dans tout le pays. À Madagascar, un couple d’expatriés a décidé de monter son entreprise. Et c’est surprenant. Ils fabriquent le premier et unique caviar africain. Bien loin de leur Russie natale, les esturgeons se plaisent dans une eau entre 13 et 20 degrés toute l’année. La fabrication du caviar est ensuite millimétrée car il se vend jusqu’à 2 900 euros le kilo. Dans ce pays qui compte de nombreux travailleurs pauvres, l’entreprise fait vivre 300 familles. Avec son goût de sel et d’aventures, le caviar malgache rêve d’inviter l’Afrique sur les grandes tables du monde de la gastronomie. TF1 | Reportage E; Despatureaux, D. Riquois