Forêts : des arbres qui résistent au changement climatique

Au cœur de nos forêts, de plus en plus d'arbres dépérissent. Mis à l'épreuve par des sécheresses successives, ils ont moins de feuilles, moins de branches et stockent aussi moins de CO2. Alors dans une pépinière de l'Office nationale des forêts, on s'intéresse à de nouvelles essences d'arbres capables de s'adapter au dérèglement climatique. Des Cèdres de l'Himalaya, des Chênes des Canaries et également l'Épicéa de Serbie, qui est habitué à un climat chaud et sec. Ce qui nous attend d'ici quelques années. Mais il ne suffit pas de sélectionner n'importe quel arbre qui pousse au soleil. Prenons par exemple le hêtre de Turquie. Les chercheurs l'ont exposé à un manque d'eau, et résultat, cet arbre venu d'un pays chaud n'est pas forcément le plus résistant. Comme ce hêtre, une soixantaine d'essences d'arbres sont plantés ici, à l'Office national des forêts, et étudiés jusqu'à leurs deux ans. Les espèces les plus prometteuses continueront les tests en forêt. Comme les 2 000 jeunes Séquoias plantés il y a deux ans. Pour l'instant dans le pays, on ne croise des Séquoias que dans les parcs ou à des ronds-points. Si ces jeunes pousses survivent et grandissent bien, nous les verrons peut-être apparaître dans nos forêts d'ici dix ans. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Pocry