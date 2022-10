Forêts du monde : des trésors à préserver

Caché derrière les gorges de la Vallée du Chassezac, un bois s'adresse à notre imaginaire. Ce ne sont pas ces arbres, mais ces pierres qui s'amusent à tromper nos sens. Le Bois de Païolive fascine les visiteurs, mais aussi les biologistes. Au milieu des 5 000 espèces recensées, un seul être humain. Dans L'ermitage Saint-Eugène, depuis 26 ans, le père Jean-François sans eau potable ni électricité, mais avec sagesse. À 5 300 kilomètres de là, au Gabon, les gardiens de la forêt ont un style bien différent. Dans les années 2000, treize parcs nationaux ont été créés, protégés par 1 000 gardes forestiers. Cette brigade lutte contre la déforestation, elle traque les braconniers et protège les arbres, comme le Kevazingo qui peut se revendre plusieurs dizaines de millions d'euros. En 20 ans, au Brésil, quinze pour cent de l'Amazonie ont été détruites. Il y a encore cinq ans, ces champs de soja n'existaient pas. Autrefois forêt tropicale, la région du Mato Grosso est devenue le grenier du monde. Ces exploitations gagnent chaque année du terrain, et ce sont les villages et leurs habitants qui sont menacés. Voir disparaître leur patrimoine culturel ancestral serait pour eux inacceptable. Et leur combat nous concerne tous. L'Amazonie, aujourd'hui en grave danger, est un allié essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique. TF1 | Reportage M. Guinheux, A. barth, H. Massiot