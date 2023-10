Forêts françaises : l'appétit grandissant de la Chine

Guy Charron, adjoint au maire de Lans-en-Vercors, nous fait voir une photo prise au moment d'un chargement de deux containers. Il y en a eu 17 au total. Pour le bois français, les Chinois font monter les enchères. À la tête de la "scierie Eymard", entreprise familiale implantée en l’Isère depuis 125 ans, Stéphane Eymard n'avait jamais vu cela. Le bois se vend traditionnellement aux enchères et les entreprises chinoises sont prêtes à payer le prix fort. Au mois de septembre, il n'a pas pu s'aligner face à elles. Pourtant, les Chinois, premier consommateurs de bois au monde, ont des besoins énormes et n'ont plus le droit d'exploiter leur forêt par manque de ressource. Ils viennent donc acheter du bois français. Si le phénomène est présent dans les résineux, il existe aussi dans des proportions encore plus importantes pour certaines essences rares. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy, C. Bruere