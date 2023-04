Forêts : la chasse aux pilleurs de bois

La parcelle d'Éric a été pillée. Pendant trois jours, des bûcherons très bien équipés ont volé ses arbres les plus précieux sans être inquiétés. À l'aide de remorque et de tractopelle, une dizaine de grands chênes a été traînée sur plusieurs centaines de mètres. Ces vols n'étonnent même plus Didier Daclin. Pour le représentant des propriétaires forestiers du Grand Est, "nos arbres sont des joyaux sans protection". Depuis quelques années, la demande mondiale en chêne est si forte que les prix ont été multipliés par trois. Pour éviter les coupes sauvages en forêt, le maire de Hettange-Grande (Moselle), Roland Balcerzak, a décidé de faire lui-même la chasse aux pilleurs. Un ouvrier avait annoncé son intervention. Son chantier est clairement identifié. En revanche, des bruits de tronçonneuse ont été entendus au fond de la forêt dans un endroit isolé. Les deux hommes coupent du bois de chauffage. Ils prétendent avoir toutes les autorisations. Le maire a noté l'identité des bûcherons suspects. Il transmettra leur document à la justice pour enquête. Il ne peut rien faire de plus. Le trafic de bois de chauffage est lucratif. C'est encore plus vrai pour les gros troncs de chênes. Rien n'empêche le propriétaire privé de vendre son bois à l'étranger. En revanche, il est interdit d'exporter les chênes issus des forets publics. Dans les parcelles de l'ONF, on trouve pourtant des containers. Ils sont le plus souvent envoyés en Asie. Dans le reportage en tête d'article, les trois camions visibles sur ces photos prises par un forestier ont été chargés en 1h30 seulement. La trace de ces 50 chênes protégés s'arrête là. Ce qui met en colère les professionnels. Coupé sauvagement ou vendu légalement, une fois dans les containers, il est impossible de savoir d'où vient le bois. Mais les arbres français s'arrachent sur le marché asiatique. La Chine, premier pays consommateur de chênes, en a besoin pour fabriquer par exemple du parquet. Ces produits reviennent chez nous deux fois moins chers que les tarifs pratiqués par certains fabricants français. Le chêne est devenu un produit de luxe. Il n'est pas assez protégé, selon des professionnels. Quand une coupe illégale est constatée, le plus souvent les bûcherons prétextent une erreur. Peu d'affaires sont portées devant les tribunaux. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly