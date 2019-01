Les formations professionnelles les plus demandées

Le but des formations professionnelles est d'évoluer dans son travail ou même de se reconvertir. Parmi toutes celles délivrées en France en 2018, la langue anglaise est la plus demandée car elle est jugée indispensable. Les formations de bureautique et du digital se trouvent à la deuxième place. La troisième marche du podium revient aux formations de conduite d'engins de chantier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.