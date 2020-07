Forte chaleur sur tout le territoire et ça ne fait que commencer

Les températures vont encore fortement augmenter vendredi sur tout le territoire. Treize départements dans l'Est et le sud du pays sont en vigilance orange. Les records de chaleur de juillet 2019 pourraient être battus notamment dans la région lyonnaise, à Bron où on attend 40,2°C. Un rafraîchissement est tout de même espéré ce week-end avec un peu de pluie, qui pourrait marquer la fin de cette vague de chaleur aussi brève qu'intense. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.