Forte émotion après le suicide d’une collégienne dans le Pas-de-Calais

Ce mercredi matin à Frévent (Pas-de-Calais), une marche blanche et une minute de silence ont été organisées pour rendre hommage à Chanel, l'adolescente de 12 ans qui s'est donné la mort la semaine dernière en rentrant de l'école. Émues, ses grandes sœurs mènent le cortège. Derrière elles, des centaines d'habitants touchés par le drame étaient dans le cortège. Sur les t-shirts, on retrouvait les mêmes messages pour dénoncer le harcèlement dont l'enfant était victime. D'après ses proches, des élèves s'en prenaient régulièrement à elle. Les sœurs de Chanel la décrivent comme une jeune fille discrète et travailleuse. Elle ne leur avait rien dit sur son mal-être. Pour elles, ce sont des moqueries à répétition qui l'ont poussé à passer à l'acte. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de harcèlement a lieu dans le collège de Chanel. Il y a deux ans, c'est le fils de Vincent Lesieux qui a tenté de mettre fin à ses jours. Selon les explications de ce père de famille, son enfant a pris des médicaments dans le sac d'une de ses camarades, mais il a été pris en charge à temps, évitant le drame. Dans l'affaire Chanel, la piste du harcèlement doit encore être confirmée. Aucune hypothèse n'est exclue.