Forte hausse du prix du gaz : existe-t-il des alternatives pour la contourner ?

Pour cuisiner, vous doucher ou encore vous chauffer, votre facture de gaz au tarif réglementé devrait encore augmenter dimanche. Vous vivez par exemple avec vos deux enfants dans moins de 200 m², pour l'eau chaude et la cuisson, vous allez payer 1 euro supplémentaire par mois, 5 euros de plus pour le chauffage. Cette augmentation s'explique par la reprise mondiale de l'activité économique et le rattrapage des prix très bas de 2020. Comment y échapper ? Depuis le mois de janvier, les prix ont augmenté de 26%. Pour éviter ces hausses consécutives, le graphiste que nous avons rencontré a décidé de changer d'offre et de fournisseur. Une opération simple, gratuite, sans coupure. Pour se chauffer, il a opté pour un prix fixe à 76 euros par mois. "Depuis les augmentations qu'il y a eu, ça me ferait une économie de 216 euros environ par an", indique-t-il. Mais quels sont les risques ? Passez d'un tarif réglementé qui fluctue à un prix fixe peut vous faire économiser, mais il faut être attentif à l'évolution de cette offre. "La première chose, c'est attention aux offres qui peuvent sembler très alléchantes. Le fournisseur va s'engager sur une certaine durée à maintenir ce prix fixe. Si c'est engagé sur un an, au bout cette période, il va pouvoir vous proposer de nouvelles conditions tarifaires", explique Frédérique Feriaud, directrice générale des services du médiateur national de l'énergie.