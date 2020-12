Forte mobilisation des riverains pour retrouver Delphine Jubillar, disparue depuis une semaine

Sur les coteaux, dans les forêts et dans les champs, ils ratissent le moindre centimètre. Mille personnes ce matin et plus de 700 cet après-midi se sont mobilisés pour tenter de retrouver Delphine Jubillar. Un peu plus tôt dans la journée, les bénévoles reçoivent les dernières consignes. La famille est présente, le mari Cédric ce matin ainsi que l'oncle et la tante de Delphine, mais aussi des collègues et des amis. C'est le cas de Béatrice qui travaillait avec elle à l'hôpital d'Albi. Des habitants de toute la région ont également répondu à l'appel. Sur le terrain, la recherche est minutieuse, quand soudain, l'un des participants trouve un couteau. Un peu plus loin, c'est une chaussette, autant d'indice possible que la gendarmerie a récupéré. Au total, une dizaine d'objets ont été récolté. Ils seront tous analysés par les enquêteurs. Cet après-midi, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire. Pour la première fois, le procureur évoque une piste criminelle.