Fortement mobilisés pendant la crise, les salariés de la sucrerie de Toury vont quand même perdre leur emploi

Les salariés de la sucrerie de Toury sont mobilisés 24 heures sur 24, car leur production d'alcool sert désormais à fabriquer du gel hydroalcoolique. Mais la direction a pris la décision de fermer l'usine il y a un an. Officiellement, elle évoque l'effondrement du cours du sucre. C'est la fin de 145 ans d'histoire pour les 2 500 habitants. Le site fermera définitivement ses portes à l'automne.