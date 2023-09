Fortes chaleurs : appel à la prudence sur les plages

La houle était trop forte. Un homme de 74 ans est décédé sur une plage dimanche dernier. Il se baignait hors de la zone surveillée. Avec près de 30°C à Narbonne l'après-midi du 5 septembre, la baignade est tentante, malgré les vagues. Dans les prochains jours, la Méditerranée reste dangereuse avec de très forts courants. Alors, la mairie a décidé de prolonger la surveillance de la plage jusqu'à la fin de la semaine.. Avec la fin des vacances scolaires, de nombreuses plages ne sont plus surveillées, comme c’est le cas dans les Landes. C'est une mauvaise nouvelle pour les baigneurs. Deux plages sur cinq restent à surveiller à Mimizan tous les jours jusqu'à fin septembre. Alors que nous arrivons tout juste sur la plage, un nageur appelle à l'aide. Il faudra à peu près dix minutes pour parvenir à le ramener sur le sable. En septembre, les effectifs des sauveteurs sont réduits et la plage est donc surveillée deux heures de moins que pendant l'été. Pourtant, les vacanciers sont encore nombreux à profiter des températures estivales. Dès la fin du mois, les sauveteurs ne seront présents sur la plage que les week-ends et les jours fériés. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Erhel, N. Forestier