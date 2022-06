Fortes chaleurs : comment l'habitat s'adapte au climat

Lorsqu'il emménage dans ce quartier de Grenoble en Isère, il y a quelques semaines, Toufik découvre avec surprise qu'en période de canicule, son logement reste au frais. Pour cause, son immeuble est équipé d'un système de ventilation naturelle qui circule en permanence. Le bâtiment dispose aussi des fenêtres triple vitrage, une isolation très performante, mais aussi une exposition bien pensée. Mais il y a également une autre astuce de plus en plus prisée des constructeurs : l'utilisation du bois. En région parisienne, se trouve l'un des plus grands chantiers de France. 300 logements seront livrés d'ici un an. Pour ces appartements, le bois n'est pas seulement un élément décoratif. On le retrouve du sol au plafond, car il est quinze fois plus isolant que le béton. Un allié de taille pour lutter contre la chaleur. "Le béton ou la pierre va chauffer toute la journée parce qu'il va absorber la chaleur. Et la nuit, il la restitue. Avec le bois, on est très bien isolé. Et la nuit, la température du logement baisse tout de suite", explique Julien Pemezec, président du directoire de "Woodeum" (Groupe W02). Avec ces technologies, on peut construire des villes entières. Cela existe déjà aux Émirats, à Masdar où dans les rues, il fait 10°C de moins que dans la capitale Abou Dabi. TF1 | Reportage A. Barth, C. Blampain, A. Mersi