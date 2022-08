Fortes chaleurs : le boom des piscines dans le nord

Il fait 30 °C à Saint-Quentin dans l'après-midi du 2 août 2022. Marc et Christine ont investi 30 000 euros dans une piscine installée il y a quelques mois, et ne regrettent pas du tout leur investissement. Dans le pays, ils sont loin d'être les seuls à avoir craqués pour une piscine. Sébastien Moiret, gérant piscines Desjoyaux de Saint-Quentin, croule sous les commandes. Cet engouement s'observe dans toute la région. Sur la carte de l'Hexagone, les installations de piscines se multiplient notamment dans le nord et le Pas-de-Calais. Et ce n'est pas ce pisciniste près de Lille qui vous dira le contraire. Comment expliquer ce phénomène ? En effet, la météo devient plus favorable dans le nord. De plus, les clients sont de moins en moins hésitants. Le prix serait l'autre raison du succès, et il y en a pour tous les budgets. En plus des piscines creusées à 25 000 euros, on trouve aussi des modèles en bois à partir de 6 000 euros. Pour les professionnels de la piscine, la partie nord du pays est désormais un marché dynamique. Une situation qu'ils étaient loin d'avoir imaginée ces dernières années. TF1 | Reportage V. Depret, C. Etore