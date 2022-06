Fortes chaleurs : le business de la fraîcheur

Il fait quasiment 30°C au soleil et le besoin de se rafraîchir se fait sentir. Depuis le début de la semaine, cet artisan lillois vend de moins en moins de gaufres, mais ses crèmes glacées, au contraire, sont un succès. Avec la chaleur, son chiffre d'affaires augmente de 30%. Et il doit s'adapter. Il a dû donc accroître ses produits ainsi que son personnel. Dans cette entreprise d Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais), un des leaders mondiaux, la fabrication de glaces aux fruits tourne à plein régime. C'est le produit le plus vendu en ce moment. Avec la hausse des températures, l'activité augmente sensiblement. Le glacier est même prêt à monter en puissance en cas de fortes demandes. Pour cela, il fait appel à des intérimaires. Ce chef d'entreprise est, lui aussi, très sollicité. Il fabrique des glaces pilées et des glaçons qu'il stocke dans des sacs. Il livre toute la journée cette précieuse cargaison à des particuliers et des maisons de retraite, à des bars et des restaurants. En ce moment, les commandes sont trois fois plus importantes et les salariés doivent suivre la cadence. Cette semaine est un test pour ces professionnels qui s'attendent à revivre des épisodes de fortes chaleurs cet été. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier