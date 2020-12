Fortes chutes de neige : du jamais-vu depuis 20 ans en Auvergne !

Des routes blanches et des villages totalement recouverts d'une épaisse couche de neige, il faut avoir vécu quelques hivers pour pouvoir se souvenir d'un spectacle pareil sur le Massif du Sancy. Depuis dimanche, la neige tombe encore et toujours sur le village du Mont-Dore. Elle a atteint près de 80cm à certains endroits. Aussi surpris que les vacanciers, les professionnels de la station tentent de s'adapter à cette accumulation inédite. D'après Luc Stelly, directeur de l'Office de tourisme du Sancy, ils s'attendent à 48h un peu difficile avec la quantité très importante de neige tombée. Il faut à la fois déneiger à certains endroits et sécuriser les pistes de ski de fond et de raquette pour éviter aucun risque. Depuis ce matin, le domaine skiable est même interdit au public, car le manteau neigeux est trop instable. La visibilité est aussi très mauvaise. Malgré le passage régulier des tracteurs, la neige revient et rend la circulation très difficile. Alors, les gendarmes chargés des secours en montagne sont aujourd'hui de patrouille pour remettre de l'ordre. Les autorités appellent ainsi à limiter l'usage des véhicules pour favoriser le travail des déneigeuses et la circulation des secours. Si une accalmie est attendue demain, de fortes chutes de neige sont de nouveau annoncées en fin de semaine.