Fortes explosions à Beyrouth : une de nos équipes témoigne

Notre reporter Marine Brossard et son cameraman étaient à Beyrouth pour faire un reportage sur la situation économique au Liban quand ils ont été soufflés par la force de la déflagration. Ils se trouvaient alors à deux kilomètres du port. Tout a été soufflé, comme le montrent les débris au sol. Nos journalistes ont d'abord cru à l'explosion d'une voiture piégée. Pour l'instant, l'origine de cette double explosion est encore inconnue.