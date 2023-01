Fortes pluies : des inondations dans le Nord de la France

Depuis ce matin, ils vident leur maison avec des seaux La Hem est sortie de son lit et toute la rue a été inondée. L'eau s'infiltre directement par les sous-sols et rien ne peut l'arrêter. La semaine dernière, plusieurs communes avaient été placées en vigilance pour des risques de crues. À Recques-sur-Hem, les pluies du week-end ont tout fait déborder. L'école a même dû être évacuée. À Hames-Boucres, plusieurs rues ont été inondées. Le maire a fait évacuer une maison, où l'eau est montée jusqu'à 15 cm. Son occupante a été mise à l'abri. De nombreux axes de circulation ont été coupés. À certains endroits, on ne distingue même plus route. La décrue doit commencer en tout début de soirée, mais les habitants s'apprêtent à passer une nouvelle nuit d'angoisse car il faudra bien 24 h avant que toute cette eau ne soit évacuée. TF1 | Reportage B. Agirbas, Z. Ajili