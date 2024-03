Fortes pluies : les Alpes-Maritimes en alerte

Il faut se préparer à toute éventualité. Depuis 24 heures, les équipes municipales de la ville de Cannes s'organisent. Pour protéger les endroits les plus sensibles et éviter les inondations, des batardeaux vont être installés en ville, mais aussi en bord de mer. Un poste de commandement de crise a également été activé. Sur les 885 caméras de la ville, une grande partie sont braquées sur les cours d’eau. Pour les surveiller, des outils spécifiques ont été développés. Pour éviter tout incident, 40 000 SMS ont été envoyés à la population. La ville de Cannes a aussi développé d’autres moyens d'alertes. Le camp de gens du voyage a été mis à l'abri sur un parking, à proximité du centre-ville. Au total, une vingtaine de caravanes et une centaine de personnes ont dû être déplacées. À Mandelieu-la-Napoule, aussi, la mairie a pris ses dispositions, un gymnase a été transformé en centre d'accueil. Une centaine de lits a été mis à disposition. Quand nous quittons les lieux, la police municipale annonce l'arrivée possible de quatre premiers réfugiés. Les plus fortes précipitations sont attendues dans la commune, entre 23 heures et cinq heures du matin. TF1 | Reportage T. Misrachi, G. Vuitton