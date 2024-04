Fortes vagues et vents violents : le littoral dans la tempête

Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Au bord des falaises d'Étretat, la mer déborde, sur la plage, sur le front de mer, toujours plus loin. Une marée si puissante qu'elle soulève les galets et les projette. Certains ont été projetés contre les vitres d'une terrasse. La municipalité a interdit l'accès au front de mer. À Saint-Malo, à chaque vague, la mer semble engloutir les maisons et s'engouffre un peu plus loin dans la ville. La police appelle à s'éloigner du bord de mer, car c'est trop dangereux. Dans le Finistère, les bateaux du port du Conquet disparaissent sous la houle de la grande marée, avec un coefficient de 105. C’est le même déferlement à Wimereux, le long de la côte d'Opale. Ses rouleaux s'écrasent contre la digue, encore des rafales à 80 km/heure cet après-midi du 9 avril. Plus au nord, depuis un hélicoptère de la Marine nationale, on observe une mer démontée, encore ce soir, au large de Boulogne-sur-Mer. Le vent devrait tomber dans les prochaines heures. TF1 | Reportage F. de Juvigny