Foudre : Peut-on prévoir ce phénomène ?

Chaque année, entre cent et deux cents personnes sont foudroyées avec plus ou moins de gravité dans notre pays. Pour éviter ce type d'accident, Météo France publie des vigilances. Le 4 juin 2019, il ne pleuvait pas à Saint-Nicolas-lez-Arras quand des jeunes ont été foudroyé sur un terrain de football. Que s'est-il passé précisément d'un point de vue météorologique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.