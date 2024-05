Foudroyés à l'entraînement : un mort et des blessés

Dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai, ils sont nombreux à venir déposer quelques fleurs et écrire leur douleur dans un cahier de condoléances, dans le stade de Courrières. Le jeune homme, joueur de foot amateur, a été foudroyé mortellement hier soir. Rien ne permettait de présager ce qui s’est passé. Il est 20h15, le soir du jeudi 23 mai. Une trentaine de joueurs s'entraînent dans le stade de Courrières. Il fait beau, mais la météo change subitement. La pluie commence à tomber, alors l'entraîneur décide de stopper la séance. C’est à ce moment-là que l’orage éclate. Le bilan est lourd. On compte douze blessés légers, un blessé plus grave qui est toujours hospitalisé ce soir. Et puis Jordan, 31 ans, passionné de football et père d'un adolescent, il est mort sur le coup, foudroyé. Les deux frères du jeune homme, Lucas et Théo Denneulin, ont accepté de témoigner devant notre caméra. Ils disent que leur grand frère était quelqu'un d’attachant, sur qui il faut prendre exemple. Une marche blanche est organisée ce dimanche 26 mai, à Courrières. Et tous les clubs de football de la région observeront une minute de silence lors des matchs du week-end. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, B. Agirdas