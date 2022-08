Fournitures scolaires : comment alléger la note ?

Pour beaucoup d’entre vous, c’est un réflexe : acheter les fournitures scolaires de vos enfants en supermarché. Le problème, c’est que cette année, ça a augmenté. À chacun son astuce pour payer moins cher. Avec plusieurs parents d’élèves de sa commune, Aurore a opté pour l’achat groupé. Ensemble, ils ont donc pu négocier des prix réduits auprès d’un fournisseur. Par exemple, pour Juliette qui rentre en CP, l’ensemble des fournitures scolaires a coûté 30 euros. En plus de cela, Aurore n’a même pas eu besoin de se déplacer en magasin. Dans une enseigne discount, on vous propose de vous racheter votre ancienne calculette. Les calculettes sont ensuite revendues, directement en rayon, moins chères évidemment. Mais pour trouver des articles d’occasion, la meilleure solution reste Internet. Marie-José s’apprête à revendre des cahiers, des pochettes plastiques et des classeurs ayant appartenu à ses enfants. Ils sont encore neufs et emballés. Acheter vos fournitures d’occasion sur Internet vous demandera certes un peu plus de temps, mais vous ferez à coup sûr de bonnes affaires. D’autant que certains articles ne vous coûteront pas le moindre euro. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Poujol, F. Moncel