Fournitures scolaires : encore en hausse

Les fournitures scolaires représentent 50% du budget des parents, devant les affaires de sport et la papeterie. Leurs prix ont à peine augmenté depuis 2018, plus 0,95% selon "Famille de France". Toutefois, ils varient en fonction du lieu de l'achat. Le panier de rentrée coûte en moyenne 180 euros dans les hypermarchés, contre 195 euros dans les supermarchés, et plus de 230 euros dans les magasins spécialisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.