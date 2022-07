Fournitures scolaires : les prix vont augmenter

Chaque année, c'est LA dépense incontournable pour nos enfants. "C'est le budget "houla" avant ou après les vacances, alors pour ne pas se retrouver avec des surcoûts, il faut faire gaffe", "c'est devenu un peu plus cher, alors on a préféré le faire maintenant plutôt que d'attendre la rentrée", précisent ces parents. Et ils ont raison, car en effet, les prix vont encore augmenter. À la rentrée, on doit s'attendre à une hausse de 20% sur les feuilles, plus 40% sur les surligneurs et les calculatrices ou encore plus 15% sur un simple cahier. Selon ce producteur, impossible de faire autrement. Pour cause, dans un cahier, le papier représente la moitié du coût. Et depuis un an, il n'a jamais été aussi difficile de s'en procurer auprès du premier producteur mondial : la Chine. L'an dernier, une famille dépensait en moyenne 200 euros en fournitures par enfants. Pour les familles modestes, il y a l'allocation de rentrée scolaire qui est entre 376 et 411 euros selon l'âge de l'enfant. Elle est versée mi-août et sera revalorisée de 1,2%. Mais ce n'est pas suffisant, selon une association de parents d'élèves. Notons qu'en 2021, trois millions de familles touchaient cette aide et elle couvrait le besoin de plus de cinq millions d'écoliers. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Mersi Bakchich, P. Marcelin